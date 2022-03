Harga Pangan Naik Jelang Ramadhan, Ini Penjelasan Satgas Pangan Polri

Jumat, 4 Maret 2022 | 14:24 WIB

Oleh : Stefani Wijaya / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Kenaikan harga sejumlah bahan pangan mulai terjadi menjelang bulan Ramadhan. Terkait hal itu, Satgas Pangan Polri mengungkapkan ada beberapa hal yang memicu kenaikan tersebut.

"Menjelang Ramadhan, terdapat kecenderungan naiknya harga sembako yang disebabkan karena naiknya permintaan atau demand bahan pokok pangan," kata Kasatgas Pangan, Irjen Helmy Santika dalam keterangannya, Jumat (4/3/2022).

Dikatakan Helmy, kenaikan tersebut disebabkan oleh bahan-bahan pokok yang sebagian besar masih dipenuhi dari impor seperti kedelai, gula, dan daging.

"Kenaikan dipengaruhi oleh naiknya harga di negara asal," ucapnya.

Menyikapi kenaikan harga tersebut, menurut Helmy telah ada berbagai kebijakan pemerintah dengan tujuan ketersediaan, distribusi, dan harga terkendali dengan baik.

"Di antaranya dengan menugaskan BUMN melaksanakan operasi pasar sehingga harga masih bisa terkendali dan terjangkau oleh masyarakat," ucapnya.

Diketahui sejumlah bahan pangan pokok di Jakarta mengalami kenaikan. Berdasarkam keterangan dari beberapa pedagang, harga tempe di pasaran saat ini mencapai Rp 6.000 per potong dari harga sebelumnya Rp 5.000. Sedangkan untuk harga tahu, dari Rp 16.000 per papan menjadi Rp 18.000.

Selain itu, harga daging juga mengalami kenaikan hingga Rp 140.000 per kilogramnya. Adapun untuk harga cabai rawit dijual seharga Rp 80.000 per kilogram. Sedangkan, cabai kriting dibanderol Rp 50.000-Rp 80.000 per kilogram.

Begitu pula harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan, kini dijual Rp 45.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp 30.000.

