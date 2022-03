Minyak Goreng Langka dan Daging Mahal, Bahan Pokok Lainnya Masih Stabil

Jumat, 4 Maret 2022 | 20:32 WIB

Oleh : Vento Saudale / FFS

Bogor, Beritasatu.com - Minyak goreng masih menjadi barang langka di Kota Bogor diikuti mahalnya harga daging. Meski demikian, harga bahan pokok lainnya relatif stabil.

Direktur Operasional Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ), Denny Ari Wibowo mengakui, suplai minyak goreng di pasar-pasar Kota Bogor memang cukup langka. Stoknya tidak hilang di pasaran. Hanya saja, sulit untuk mendapatkannya.

“Iya, minyak goreng memang masih langka di pasar. Kalau daging sapi, pedagang-pedagang kita masih jualan meskipun harganya sudah mulai naik,” ungkap Denny, Jumat (4/3/2022).

Perumda Pasar Pakuan Jaya, kata Denny, terus memonitoring pasar-pasar di Kota Bogor. Setidaknya, kata Denny, para pedagang tidak mogok untuk berjualan dengan polemik kebutuhan pokok itu.

Untuk persoalan minyak goreng, Perumda PPJ bakal mendapatkan bantuan dari Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo). Rencananya, minyak goreng curah bakal disalurkan untuk Kota Bogor dengan harga di bawah harga eceran tertinggi (HET). Namun, Denny mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah minyak goreng curah yang akan disalurkan ke Kota Bogor tersebut.

“Kita lagi data pedagang-pedagang minyak goreng di pasar Kota Bogor. Berapa banyak kebutuhannya nanti, baru kita akan sampaikan untuk disalurkan,” katanya.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, harga daging sapi di Pasar Bogor Baru saat ini masih Rp 130.000 per kilogram. Harga tersebut naik sekitar Rp 20.000 per kilogram dibandingkan pada awal Februari.

Salah satu pedagang daging, Dedi mengungkapkan, stok daging masih cukup untuk memenuhi kebutuhan selama bulan puasa dan lebaran.

“Masih cukup lah sampai bulan puasa dan lebaran kalau liat stok sekarang mah,” ucapnya.

Selanjutnya, beberapa komoditas sembako di Pasar Anyar masih terpantau stabil. Harga seperti ayam broiler Rp 36.000 per kilogramnya.

Cabai rawit merah dan cabai merah besar Rp 50.000 per kilogram. Bawang merah juga stabil di harga Rp 38.000 per kilogram dan bawang putih di harga Rp 35.000 per kilogram.

Telur ayam ras stabil di harga Rp 21.000 per kilogram. Serta, kentang ukuran sedang Rp 16-17 ribu per kilogram.

Sementara, salah satu pembeli Dina (35) mengaku, terdapat beberapa komoditas yang masih memberatkan daya beli seperti minyak goreng dan harga daging sapi. Namun, selama masih bisa ditemukan di pasar hal itu lebih baik dibandingkan tidak ada stok sama sekali.

“Selama masih ada stoknya mah nggak apa-apa lah ya. Nggak kayak minyak goreng kemarin-kemarin mah susah dicari. Katanya harga pemerintah Rp 14.000. Tapi dicari susah. Mendingan ada tapi mahal. Ya mau gimana lagi. Daging sapi juga katanya mau motong tapi untung d isini mah masih ada,” ungkapnya.

Sumber: BeritaSatu.com