Stok Daging Sapi Impor Beku Di Kabupaten Tangerang Aman

Tangerang, Beritasatu.com - Stok daging sapi impor beku di wilayah Kabupaten Tangerang untuk persediaan Ramadan dan Idulfitri di wilayah Kabupaten Tangerang aman. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, Azis Gunawan dalam keterangannya, Sabtu (5/3/2022).

"Sejauh ini aman. Jadi bukan karena karena stok daging kosong, karena memang saat ini sapi yang tersedia di dua feedloter di Kabupaten Tangerang dan sedang dalam masa penggemukan yang kita prediksi buat ramadhan dan lebaran depan," ungkap Azis.

Ditambahkan, sejumlah importir yang memasok sapi impor dari wilayah Australia memang rutin mengirim sapi ke wilayahnya. Namun lantaran harganya yang mahal membuat sejumlah pedagang enggan membeli sapi impor tersebut.

"Kalau stok daging beku impor dari importir aman. Stok di gudang Bulog juga aman. Kebijakan impor kan dari pusat, jadi kemungkinan penimbunan tidak ada. Dan untuk stok ayam dan telur sebagai pengganti daging di Kabupaten Tangerang juga melimpah, dan aman untuk puasa dan lebaran besok," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan pada Disperindag Kabupaten Tangerang, Iskandar Nordat menyampaikan, naiknya harga daging sapi juga dipicu oleh tingginya harga sapi hidup. Hal tersebutlah yang membuat para pedagang tidak sanggup membeli dan berimbas pada melonjaknya harga daging.

"Kalau persediaan sapinya ada, tapi karena harganya mahal tidak ada pedagang yang mau beli, karena kalaupun dijual kan harganya tinggi. Yang terpenting adalah walaupun harga sedikit naik, tetapi stoknya kan masih ada, dan sejauh ini seluruh pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Tangerang semua sudah berjualan kembali pasca mogok jualan kemarin namun ya harga tetap masih tinggi," katanya.

Berdasarkan pantauan di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, daging sapi per kilogram masih dijual dengan harga Rp 130.000 hingga Rp 140.000 . Sementara harga daging beku kini dijual Rp 110.000 hingga Rp 120.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp 90.000–Rp 100.000 per kilogram.

