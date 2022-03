Harga Komoditas di Kota Bekasi Naik, tetapi Masih Wajar

Selasa, 8 Maret 2022 | 17:23 WIB

Oleh : Mikael Niman / CAR

Bekasi, Beritasatu.com – Harga komoditas kebutuhan pokok di Kota Bekasi mulai mengalami kenaikan dalam beberapa hari belakangan. Namun, kenaikan harga ini masih dalam taraf yang wajar.

“Ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, tetapi belum ada lonjakan harga yang signifikan,” kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tedy Hafni, Selasa (8/3/2022).

Dia menambahkan ketersediaan bahan pokok di beberapa pasar tradisional dan pasar modern relatif stabil. Hanya saja minyak goreng dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter masih langka ditemukan. Pedagang masih mematok harga minyak goreng Rp 38.000 per 2 liter.

Perkembangan harga bahan pokok di Pasar Family Mart pada Senin, 7 Maret 2022, komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain telur ayam naik Rp 2.000 menjadi Rp 25.000 per kilogram, cabai rawit merah naik Rp 10.000 menjadi Rp 90.000 per kilogram (kg), cabai merah kriting naik Rp 5.000 menjadi Rp 55.000 per kg.

Komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain, bawang merah turun Rp 5.000 menjadi Rp 45.000 per kg, bawang putih turun Rp 5.000 menjadi Rp 30.000 per kg dan cabai rawit hijau turun Rp 5.000 menjadi Rp 55.000 per kg.

Perkembangan harga Pasar Family Mart pada Selasa, 8 Maret 2022, harga cabai rawit merah mengalami penurunan Rp 20.000 menjadi Rp 70.000 per kg, cabai rawit hijau turun Rp 5.000 menjadi Rp 50.000 per kg, cabai hijau besar mengalami penurunan Rp 15.000 menjadi Rp 30.000 per kg.

“Relatif harga mengalami fluktuatif, tetapi masih dalam batas yang wajar,” ucapnya.

