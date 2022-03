Tingkatkan Kesejahteraan, Riza Tekankan Pentingnya Basis Data Terpadu

Rabu, 9 Maret 2022 | 19:10 WIB

Oleh : Wilsa Azmalia Putri / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menekankan pentingnya satu basis data rujukan utama atau basis data terpadu agar pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Jakarta lebih efektif dan optimal. Riza mengatakan ketersediaan basis data terpadu merupakan hal substansial untuk mewujudkan komplementaritas program.

Basis data terpadu ini juga diharapkan dapat memperkuat fungsi kelembagaan serta meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi program.

“Saya berharap ini dapat menjadi platform kolaborasi lintas sektor untuk bersama-sama memetakan akar permasalahan dan merumuskan strategi yang terbaik dalam rangka penggunaan satu rujukan utama basis data terpadu yang dikelola oleh sebuah sistem informasi kesejahteraan rakyat berbasis teknologi informasi,” kata Riza dalam keterangannya, Rabu (9/3/2022).

Riza menyebut basis data terpadu juga juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan status kesejahteraan penduduk, serta riwayat program-program yang diterima oleh penerima manfaat, baik itu rumah tangga, keluarga, individu maupun kelompok.

Oleh karena itu, Riza mengatakan pihaknya terus berupaya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain itu, dibutuhkan pula dukungan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk keleluasaan akses dan pengembangan data sasaran. Misalnya, seperti data kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial yang diharapkan antara data satu dan lain akan saling melengkapi dan mengonfirmasi.

Riza juga menegaskan tiap langkah yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan agar dipastikan sejalan dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals, yakni universal, integration dan no one left behind.

“Pada akhirnya, kita bisa bersama-sama mewujudkan visi pembangunan Kota Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya,” kata Riza Patria.

