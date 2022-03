Jelang Ramadan, Harga Daging Sapi dan Cabai di Bogor Naik

Sabtu, 12 Maret 2022 | 17:36 WIB

Oleh : Vento Saudale / CAH

Bogor, Beritasatu.com - Satu bulan jelang Ramadan, harga daging sapi dan cabai naik. Sedangkan bahan pokok lainnya, seperti telur, daging ayam, dan bawang relatif stabil.

Berdasarkan laporan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (Dikopukmdagin) Kota Bogor, harga kebutuhan pokok di Pasar Anyar dan Pasar Baru Bogor selama satu pekan terakhir mulai naik.

"Kenaikkan beberapa bahan pokok mulai dari Rp 1.000 hingga Rp 5.000," jelas Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga DiskopUKMdagin, Kota Bogor Mohamad Soleh, Sabtu (12/3/2022).

Harga daging sapi di Pasar Anyar dan Pasar Baru Bogor, Rp 135.000 per kilogram, harga itu naik Rp 5.000 dari harga akhir Februari Rp130.000.

Di Pasar Anyar harga cabai merah naik Rp 2.000 menjadi Rp 50.000 per kilogram. Untuk cabai keriting tetap Rp 50.000 per kilogram. Sedangkan, untuk cabai hijau besar justru turun Rp 2.000 menjadi Rp 26.000.

Harga cabai merah di Pasar Baru Bogor Rp 50.000 per kilogram atau naik Rp5.000 dari pekan sebelumnya. Cabai keriting naik Rp 1.000 menjadi Rp 48.000 per kilogram dan harga cabai hijau tetap Rp 35.000 per kilogram.

Untuk harga daging ayam broiler sepekan terakhir stabil Rp 3.000 per kilogram. Daging Ayam kampung Rp 50.000 per kilogram.

Begitu juga harga telur di Pasar Baru Bogor masih tetap Rp 25.000 per kilogram dan telur ayam kampung Rp 2.500 per butir.

Sedangkan di Pasar Anyar, harga daging ayam broiler masih tetap dalam seminggu terakhir Rp 36.000 per kilogram dan ayam kampung Rp 65.000 per kilogram. Untuk telur Rp 26.000 per kilogram dan telur ayam kampung Rp 2.500 per butir.

Demikian juga dengan bahan lainnya, harga masih relatif normal tidak ada kenaikkan. Bawang merah Rp 38.000 per kilogram, bawang putih Rp 28.000 per kilogram.

Untuk harga tomat juga tetap Rp 15.000 per kilogram, kentang Rp 15.000 per kilogram, gula pasir curah Rp 16.000 per kilogram dan gula premium Rp 15.000 per kilogram.

Sumber: BeritaSatu.com