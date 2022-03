Jelang Ramadan, Harga Minyak Goreng dan Cabai Naik

Senin, 21 Maret 2022 | 20:11 WIB

Oleh : Vento Saudale / FFS

Bogor, Beritasatu.com - Menjelang bulan suci Ramadan awal April nanti, harga minyak goreng dan cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Bogor naik.

Berdasarkan laporan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian serta Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (Diskopdagin UMKM) Kota Bogor, harga kebutuhan pokok di Pasar Anyar dan Pasar Baru Bogor pada Senin (21/3/2022) naik dibanding Minggu (20/3/2022).

Laporan Diskopdagin UMKM, di Pasar Kebon Kembag atau Anyar, harga minyak goreng kemasan hari ini Rp 24.700 per liter atau naik Rp 2.700 dibanding harga pada Minggu (20/3/2022) kemarin. Sedangkan harga minyak goreng curah berkisar pada Rp 16.000 per liter.

Harga cabai merah di Pasar Anyar melambung. Pada hari kemarin, harga cabai merah dilaporkan Rp 45.000 per kilogram, sementara pada hari ini berkisar pada Rp 50.000 per kilogram.

Sedangkan harga cabai rawit justru turun. Untuk rawit merah semula Rp 55.000 per kilogram, hari ini dijual Rp 50.000 per kilogram. Sementara rawit hijau pada Minggu kemarin dijual Rp 35.000 per kilogram, hari ini Rp 30.000 per kilogram.

Harga bawang merah juga mengalami kenaikkan Rp 5.000 per kilogram. Pada hari kemarin harga bawang merah dilaporkan Rp 30.000 per kilogram, hari ini pedagang menjual dengan harga Rp 35.000 per kilogram.

Untuk harga daging cenderung tetap dalam dua hari terakhir. Daging sapi seharga Rp 135.000 per kilogram. Begitu juga harga daging ayam broiler dijual dengan harga Rp 36.000 per kilogram.

Laporan di Pasar Baru Bogor, kenaikkan harga bahan pokok hanya terjadi pada cabai merah keriting. Pada hari kemarin Rp 42.000 per kilogram, hari ini Rp 45.000 per kilogram atau naik Rp 3.000 per kilogram.

Harga cabai rawit cenderung turun. Untuk cabai rawit merah semula Rp 50.000 per kilogram, hari ini menjadi Rp 48.000 per kilogram. Begitu juga dengan rawit hijau turun Rp 2.000, dari semula Rp 32.000 per kilogram menjadi Rp 30.000.

Untuk harga bawang merah tetap, yakni Rp 30.000 per kilogram dan bawang putih Rp 24.000 per kilogram.

Minyak goreng kemasan Rp 22.000 per liter dan minyak goreng curah Rp 16.000 per liter. Harga itu tetap selama dua hari terakhir.

Sama halnya di Pasar Anyar, harga daging di Pasar Baru Bogor juga tetap selama dua hari terakhir. Untuk daging sapi Rp 135.000 per kilogram dan daging ayam broiler Rp 35.000 per kilogra dan telur Rp 24.000 per kilogram.

Sumber: BeritaSatu.com