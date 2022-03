Okan Cornelius: Banyak Milenial Terjebak Kasus Narkoba

Selasa, 22 Maret 2022 | 21:58 WIB

Oleh : Vento Saudale / CAR

Bogor, Beritasatu.com - Okan Cornelius menyebut banyak milenial yang terjebak kasus narkoba. Menurut Okan, situasi pandemi Covid-19 membuat banyak aktivitas terhenti, sehingga memicu stres masyarakat. Banyak di antara masyarakat, khususnya generasi muda yang mencari pelampiasan dengan mengonsumsi narkoba. Di lain sisi, pasokan tetap deras mengalir.

“Sebenarnya bukan cuma artis. Kebetulan artis disorot kamera. Nyatanya setiap hari banyak generasi milenial yang jatuh akibat narkotika,” kata Okan saat ditemui di sela HUT ke-20 Badan Narkotika Nasional (BNN) di Lido, Bogor, Selasa (22/3/2022).

Okan mengatakan banyak faktor generasi muda saat ini terjerat dalam kasus narkotika. Mulai dari lingkungan, pergaulan, termasuk ajakan orang lain. Okan pun berterima kasih keterlibatan BNN selama ini dalam memerangi narkotika, khususnya di kalangan generasi muda.

Apabila generasi milenial tidak dapat mengendalikan diri, lalu akhirnya terjerumus narkoba, maka tanpa disadari kehidupan dan masa depan telah disia-siakan. Dampak dari penyalahgunaan narkoba inilah yang akhirnya membuat milenial harus kehilangan masa depan jika tidak segera ditindaklanjuti.

“Saya pun terus melakukan sosialisasi agar bisa meminimalisir peredaran narkoba dan menyerukan say no to drug,” tambah Okan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com