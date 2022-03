Jelang Ramadan, Harga Cabai Rawit Melonjak di Bekasi

Rabu, 23 Maret 2022 | 20:05 WIB

Oleh : Mikael Niman / FFS

Bekasi, Beritasatu.com – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi mendata, rata-rata harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional maupun pasar modern menjelang Ramadan ini tetap stabil. Hanya beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti cabai rawit hijau.

“Dari empat pasar yang kami data, rata-rata harga kebutuhan bahan pokok masih stabil, menjelang Bulan Ramadan ini,” kata Kepala Disdagperin Kota Bekasi, Teddy Hafni, Rabu (23/3/2022).

Teddy menjelaskan, pihaknya mendata tiga pasar tradisional yakni Pasar Baru Bekasi, Pasar Kranggan dan Pasar Bantargebang serta satu pasar modern yakni Family Mart.

Dari pendataan itu, kenaikan harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok terjadi di Pasar Family Mart, Harapan Indah. Beberapa komoditas yang harganya naik, yakni cabai rawit hijau naik Rp 20.000 menjadi Rp 50.000 per kilogram, bawang merah naik Rp 5.000 menjadi Rp 35.000 per kg. Kemudian, minyak goreng kemasan 2 liter naik Rp 4.000 menjadi Rp 52.000. Sedangkan, harga cabai merah keriting turun Rp 5.000 menjadi Rp 50.000 per kg, bawang putih turun Rp 3.000 menjadi Rp 35.000 per kg.

“Sedangkan, harga kebutuhan pokok di Pasar Baru Bekasi, Pasar Bantargebang dan Pasar Kranggan, relatif stabil, terpantau pada hari ini,” imbuhnya.

Hal ini didasarkan antara pasokan dan permintaan masyarakat masih seimbang sehingga harga relatif stabil.

Meski demikian, Teddy enggan berkomentar terkait kelangkaan minyak goreng curah dalam beberapa hari belakangan ini.

