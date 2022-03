Akhir Pekan Ini, Harga Kebutuhan Pokok di Bekasi Merangkak Naik

Sabtu, 26 Maret 2022 | 18:38 WIB

Oleh : Mikael Niman / JAS

Bekasi, Beritasatu.com – Akhir pekan ini atau sepekan menjelang Ramadan, harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik di Kota Bekasi. Terpantau, harga kebutuhan pokok di Pasar Baru, Bekasi Timur, mulai terjadi peningkatan harga.

“Harga sudah banyak yang naik menjelang puasa,” kata Hidayat, pedagang sembako di Pasar Baru, Bekasi Timur, Sabtu (26/3/2022).

Kenaikan harga kebutuhan pokok juga mulai terjadi di pasar modern Family Mart, Harapan Indah.

BACA JUGA Sepekan Jelang Ramadan, Harga Bahan Pokok Naik

Beberapa komoditas yang merangkak naik di antaranya minyak goreng kemasan, minyak goreng curah, cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, gula pasir, dan telur ayam.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi, Teddy Hafni, mengungkapkan harga kebutuhan pokok di Pasar Baru dan pasar lainnya, relatif masih stabil.

“Harga komoditi kebutuhan pokok di Pasar Baru Bekasi, mayoritas stabil dan stok aman,” imbuhnya.

BACA JUGA Satgas Pangan Polri Pastikan Stok dan Harga Pangan Aman Jelang Ramadan

Berikut beberapa komoditas yang mengalami peningkatan harga yaitu cabai merah besar naik Rp 10.000 menjadi Rp 60.000 per kilogram, bawang merah naik Rp 5.000 menjadi Rp 35.000 per kg, ikan mujair naik Rp 5.000 menjadi Rp 45.000 per kg, telur ayam naik Rp 1.000 menjadi Rp 26.000 per kg, minyak goreng kemasan 2 liter naik Rp 4.000 menjadi Rp 52.000.

Lalu, minyak goreng curah naik menjadi Rp 18.000 per kg, gula pasir Rp 15.000 per kg, cabai merah keriting naik menjadi Rp 40.000 per kg.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com