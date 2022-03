Jelang Ramadan, Harga Bahan Pokok di Jakarta Naik

Sabtu, 26 Maret 2022 | 21:02 WIB

Oleh : Wilsa Azmalia Putri / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Sepekan menjelang Ramadan, harga beberapa bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Jakarta mengalami kenaikan. Bahan pokok yang harganya mulai merangkak naik, di antaranya daging ayam, telur ayam, cabai rawit hingga tahu.

Berdasarkan keterangan dari pedagang tradisional di pasar Cengkareng, Jakarta Barat, daging ayam saat ini dijual seharga Rp 40.000 per kilogram. Sebelumnya, harga daging ayam dijual kisaran Rp 30.000 hingga 35.000 per kilogram.

"Iya harganya naik karena mau puasa juga. Biasanya harga ayam itu dari Rp 30.000 sampai Rp 35.000," kata Rahmat (40) pedagang ayam di pasar Cengkareng kepada Beritasatu.com, Sabtu (26/3/2022).

Selain daging ayam, harga telur ayam negeri juga naik. Ita (20) pedagang telur di pasar Cengkareng mengatakan harga telur ayam negeri saat ini dibanderol Rp 25.000 per kilogram. Dikatakan, harga telur ayam negeri terus naik dalam sepekan ini.

"Seminggu ini naik terus tapi naiknya Rp 500 setiap harinya. Hari ini harganya sudah sampai Rp 25.000, kemarin harganya masih Rp 24.500," ungkapnya.

Kenaikan harga juga terjadi pada cabai rawit dan tahu. Usri (60) pedagang cabai di pasar Cengkareng mengatakan harga cabai rawit saat ini dijual Rp 40.000 per kilogram. Dia menjelaskan harga cabai rawit sering tidak menentu.

"Harga cabai itu tidak tentu. Kadang bisa Rp 25.000. Saya juga pernah jual sampai Rp 50.000 - Rp 60.000. Tidak bisa dikontrol harganya, malah pas puasa pernah harganya turun," kata Usri.

Selain cabai rawit, harga cabai merah keriting dijual seharga Rp 30.000 per kilogram dan bawang merah seharga Rp. 30.000 per kilogram.

Adapun untuk harga tahu, Tussadiya (49) pedagang tahu dan tempe di pasar Cengkareng menyebut harga tahu putih naik menjadi Rp 5.000 per potong. Sebelumnya tahu putih dijual seharga Rp 4.000 per potong.

Tidak hanya tahu putih, harga tahu kulit juga naik dari Rp 400 per potong menjadi Rp 500 per potongnya. Sedangkan untuk tempe saat ini masih dijual Rp 5.000 per papan.

Sumber: BeritaSatu.com