Produsen Kerupuk Bogor: Omzet Turun 50 Persen

Senin, 28 Maret 2022 | 17:39 WIB

Oleh : Vento Saudale / CAR

Bogor, Beritasatu.com - Produsen kerupuk di Kota Bogor mengaku sulit mendapatkan minyak goreng curah, sehingga berpengaruh menurunnya omzet hingga 50 persen. Perajin kerupuk asal Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanahsareal, Kota Bogor, Bambang meraakan itu. Omzet pemasukan dari usaha yang digelutinya harus turun 50 persen.

“Kalau dibilang berdampak ya berdampak benar. Posisinya satu sekarang beli minyak mahal dan kedua susah beli atau nyarinya,” kata Bambang kepada Beritasatu.com, Senin (28/3/2022).

Menurutnya, mahal dan langkanya ketersediaan minyak goreng jenis curah ini juga berimbas kepada pemasukan yang diterima sehari-hari. “Iya berdampak, hampir 50 persen (omzet turun),” ucapnya.

Soal ketersediaan stok kerupuk yang diberikan untuk para konsumen, Bambang menyebut pihaknya tidak mengambil langkah menaikkan harga atau mengurangi ukuran dari kerupuk tersebut. Ia menutupinya dengan mengurangi jumlah produksi per harinya. Biasanya per hari menggoreng kerupuk sebanyak 40 kilogram (kg), kini menjadi 20 kg per hari.

“Ya terpaksa kita begini, karena minyaknya (yang bisa dibeli) kan diatur. Dulu dikasih 20 jerigen, sekarang cuma delapan jerigen. Karena mengatur minyaknya itu,” imbuhnya.

Bambang pun berharap agar pemerintah dapat menyelesaikan polemik minyak goreng di Tanah Air. Sebab, jangan sampai usaha yang sudah dilakoninya secara turun-temurun, terpaksa gulung tikar, karena persoalan minyak goreng.

“Ya istilahnya dengan kenaikan minyak pusing, kita minta pemerintah untuk bisa menyelesaikan persoalan minyak goreng,” kata Bambang.

