Harga Daging Sapi di Bogor Terus Naik

Kamis, 31 Maret 2022 | 20:41 WIB

Oleh : Vento Saudale / WM

Bogor, Beritasatu.com - Harga daging sapi di Kota Bogor diprediksi akan terus menanjak seiring meningkatnya konsumsi di saat Ramadan hingga Lebaran Mei 2022.

Pantauan di Pasar Anyar, Kota Bogor, harga daging sapi pada H-2 Ramadan telah mengalami kenaikan kembali sebanyak Rp 5.000 per hari ini, dari harga Rp 135.000 per kg menjadi Rp 140.000 per kg.

Salah satu pedagang, Tisna mengatakan, di Pasar Anyar stok daging sapi masih cukup didapat dari rumah potong hewan (RPH) Bubulak milik pemerintah.

Namun, harga telah mengalami kenaikan sehingga ia menjual daging sapi juga mulai naik. Untuk daging khas dihargai Rp 145.000 per kg, daging rendang Rp 140.000, daging semur Rp 135.000, daging iga Rp 125.000 dan tulang iga Rp 90.000.

"Keperluan mau munggah (menyambut Ramadan) itu banyak dibeberapa bagian daging itu," ujarnya, Kamis (31/3/2022).

Sumber: BeritaSatu.com