H-1 Ramadan, Warga Bekasi Padati Pasar untuk Stok Kebutuhan Pokok

Sabtu, 2 April 2022 | 16:22 WIB

Oleh : Mikael Niman / FFS

Bekasi, Beritasatu.com - Warga Bekasi memadati pasar tradisional untuk mencari kebutuhan pokok pada Sabtu (2/4/2022) atau H-1 Ramadan. Kondisi ini setidaknya terlihat di Pasar Rawa Kalong, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sejak pagi, warga memadati pasar tradisional untuk membeli kebutuhan pokok sebagai stok selama beberapa hari ke depan.

"Tradisi munggahan, menjelang puasa, kami membeli kebutuhan pokok untuk stok beberapa hari ke depan," kata salah seorang warga, Nasro (35), Sabtu (2/4/2022).

Nasro mengatakan, bahan pokok yang dibeli berupa lauk pauk dan sayuran yang dapat bertahan lama seperti ikan asin, jengkol‎, kentang, daging ayam dan sebagainya.

Diketahui, umat muslim mulai menjalani ‎ibadah puasa pada Minggu (3/4/2022). Mereka membeli kebutuhan pokok untuk kebutuhan sahur dan buka puasa.

"Mumpung, harga kebutuhan pokok belum me‎lonjak tinggi," tuturnya.

Sebagian pedagang mengatakan harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami menjelang Ramadan. Namun, kenaikan harga tersebut dirasakan tidak terlalu memberatkan warga.

"Kenaikan harga bumbu masak masih kecil. Hanya bawang putih yang melonjak harganya. Nanti kalau mendekati Lebaran, H-3, harga naik lagi bisa gila-gilaan (tinggi),"‎ ujar seorang pedagang bumbu masak, Eming. .

Berdasar pantauan Beritasatu.com, harga cabai rawit merah di Pasar Rawa Kalong mengalami kenaikan sekitar Rp 3.000 per kilogram menjadi Rp 45.000 per kilogram. Demikian juga dengan bawang putih yang mengalami kenaikan sebesar Rp 3.000 menjadi Rp 68.000 per kg.

