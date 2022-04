Awal Ramadan, Harga Daging Sapi Tembus Rp 160.000 di Bekasi

Minggu, 3 April 2022 | 19:51 WIB

Oleh : Mikael Niman / FMB

Bekasi, Beritasatu.com – Awal Ramadan, harga daging sapi sudah menembus Rp 160.000 per kilogram (kg) di Pasar Family Mart Harapan Indah, Kota Bekasi. Sedangkan, di Pasar Baru, Bekasi Timur, harga daging sapi masih di kisaran Rp 150.000 per kg.

“Daging sapi mengalami kenaikan menjadi Rp 160.000 per kg, sebelumnya Rp 150.000 per kg berdasarkan pantauan di Pasar Family Mart,” kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi, Teddy Hafni, Minggu (3/4/2022).

Selain daging sapi, kata dia, beberapa komoditas lain yang mengalami kenaikan harga di Pasar Family Mart adalah cabai rawit merah menjadi Rp 60.000 per kg atau ada kenaikan Rp 5.000 per kg. Lalu, cabai rawit ijo naik menjadi Rp 50.000 per kg atau ada kenaikan Rp 10.000 per kg. Begitu juga dengan harga cabai merah besar mengalami kenaikan menjadi Rp 70.000 per kg atau ada kenaikan Rp 10.000 per kg.

Komoditas bawang putih mengalami kenaikan Rp 5.000 menjadi Rp 40.000 per kg. Gula pasir naik Rp 5.000 menjadi Rp 18.000 per kg serta minyak goreng kemasan 2 liter menjadi Rp 52.000.

Sedangkan, komoditi lainnya harga relatif stabil berdasarkan pantauan di kedua pasar tersebut.

“Harga komoditi kebutuhan pokok untuk sementara di Pasar Baru Bekasi, mayoritas stabil dan stok aman,” imbuhnya.

Sumber: BeritaSatu.com