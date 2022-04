Dinkes DKI: Covid-19 Masih Ada, Harus Tetap Waspada

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat DKI Jakarta diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) dan tidak mengabaikannya karena alasan pandemi Covid-19 sudah semakin melandai. Selain menjaga prokes, masyarakat juga diminta melakukan vaksinasi kedua maupun dosis ketiga atau booster untuk memperkuat imunitas tubuh dari serangan virus Corona.

Hal itu dikatakan Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta dr Ngabila Salama dalam bincang “Teras LPPM ATVI Spesial Ramadhan” bertema "Siap Belajar di Masa Pascapandemi", yang ditayangkan via channel Youtube Teras LPPM ATVI, Kamis (7/4/2022) malam.

Acara yang dipandu mahasiswa Akademi Televisi Indonesia (ATVI) Nadia Amelia Hidayat tersebut terselenggara atas kerja sama LPPM ATVI, Mastepedi.com, Taman Bacaan Masyarakat Bukit Duri Bercerita, dan didukung dua penerbit, Prenada Jakarta dan Mata Padi Yogya.

BACA JUGA Pasien Covid-19 Dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Tersisa 84 Orang

Diakui dr Ngabila, Covid-19 di Jakarta sudah terkendali. Kondisinya sudah cukup baik, tetapi sebaiknya testing jangan sampai turun. Jangan sampai jumlah kasus dan jumlah kematian menurun hanya karena testing yang turun.

“Di Indonesia, menurut saya, sudah terjadi super immunity atau hybrid super immunity, karena secara sadar atau tidak, masyarakat yang terinfeksi virus dan sudah vaksin, imunnya makin tinggi. Tapi tetap harus kencangkan prokes dan vaksinasi,” kata alumnus FKUI tahun 2007 tersebut.

Menjawab pertanyaan, apakah Indonesia saat ini sudah memasuki masa endemik? Menurut dr.Ngabila, sekarang situasi relative aman, tapi belum sesuai standar WHO. Pandemi masih ada dan belum dicabut oleh WHO. Jika WHO sudah mencabut, maka kita memasuki era endemi.

“Jadi, masker harus terus disosialisasi untuk digunakan, sebab orang yang sudah vaksin 3 kali pun masih berpeluang terkena Covid-19,” katanya.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com