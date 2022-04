Disdagperin Bekasi: Ramadan, Sejumlah Komoditas Alami Kenaikan Harga

Bekasi, Beritasatu.com - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi mendata, harga kebutuhan pokok relatif stabil pada pekan pertama Ramadan. Namun, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga yakni komoditas yang banyak dicari masyarakat seperti daging sapi, gula pasir, dan cabai.

“Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah daging sapi, cabai serta gula pasir,” kepala Disdagperin Kota Bekasi, Teddy Hafni, Sabtu (9/4/2022).

Dia menjelaskan, kenaikan harga komoditas tersebut terjadi di Pasar Family Mart, Harapan Indah. Adapun harga kebutuhan pokok di Pasar Baru, Bekasi Timur, relatif stabil.

“Harga komoditas di Pasar Baru Bekasi relatif stabil dan stok mencukupi selama Ramadan,” tuturnya.

Cabai rawit merah naik Rp 5.000 menjadi Rp 60.000 per kilogram (kg), cabai rawit ijo naik Rp 10.000 menjadi Rp 60.000 per kg, cabai merah keriting naik Rp 5.000 menjadi Rp 50.000 per kg, daging sapi bertahan di harga Rp 160.000 per kg, dan harga gula merah melejit menjadi Rp 18.000 per kg dari sebelumnya di kisaran Rp 13.000 per kg.

Harga komoditas lainnya relatif stabil mulai dari beras medium Rp 10.000 per kg, minyak goreng kemasan 2 liter Rp 50.000-Rp 52.000, bawang putih cutting Rp 33.000 per kg, bawang merah Rp 25.000 per kg, telur ayam negeri Rp 24.000 per kg.

“Harga komoditas kebutuhan pokok untuk sementara di Pasar Baru Bekasi dan Pasar Family Mart, mayoritas stabil dan stok mencukupi hingga Lebaran nanti,” imbuhnya.

Sumber: BeritaSatu.com