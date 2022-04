Pendaftaran Street Race Polda Metro di BSD Sudah Dibuka

Jakarta, Beritasatu.com - Polda Metro Jaya menggelar ajang balap jalanan atau street race di BSD, Tangerang selama tiga hari, yakni pada 22 April hingga 24 April 2022 mendatang.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, loket pendaftaran street race telah dibuka. Para peserta dapat mendaftar untuk kategori balap sesuai dengan minat masing-masing.

"Sudah dibuka di loket.com. Harga tiket pendaftaran untuk peserta Rp 150.000," kata Sambodo saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (17/4/2022).

BACA JUGA Polda Metro Jaya Gelar Street Race di BSD pada 22 April

Dalam ajang balap jalanan kali ini, tidak hanya roda dua yang bisa mengikuti. Akan tetapi terdapat kategori mobil dengan kapasitas 1.300cc hingga 3.000cc yang diperlombakan.

Dilansir dari laman loket.com, bagi kendaraan roda dua, biaya pendaftaran mulai dari Rp 150.000. Sedangkan untuk mobil mulai dari Rp 300.000.

Tidak hanya itu, bagi masyarakat yang ingin menyaksikan ajang balap jalanan tersebut cukup merogoh kocek Rp 25.000 untuk membeli tiket.

Berikut jadwal dan kategori perlombaan street race Polda Metro Jaya di BSD:

Hari Pertama - Jumat 22 April 2022

all bike bebek 2t

all bike bebek 4t

all bike sport 2t

all bike sport 4t

all bike matic

Hari Kedua - Sabtu 23 April 2022

all bike vespa 4t

all bike sunmory

all bike moge (400cc up)



Hari Ketiga - Minggu 24 April 2022

all cars s/d 1300cc

all cars s/d 1500cc

all cars s/d 2000cc

all cars 3000cc up

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com