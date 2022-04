Berbagi Berkah Ramadan, Pegadaian Salurkan Bantuan Sembako

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pegadaian terus melakukan kegiatan sosial sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Kali ini, perusahaan berbagi berkah dengan menyalurkan bantuan untuk sepuluh yayasan yatim piatu dan mushaf Alquran braille untuk yayasan tunanetra.

Bantuan diserahkan langsung oleh Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto, kepada perwakilan dari masing-masing yayasan yatim piatu, yang digelar di Jakarta, Rabu (20/4/2022).

Kuswiyoto menyatakan, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Bulan Ramadan, menjadi momen yang tepat untuk bersyukur atas pencapaian yang didapat oleh perusahaan selama ini.

"Kegiatan positif ini kami lakukan sebagai bentuk rasa syukur, karena hingga memasuki usia ke-121, Pegadaian mampu menjadi perusahaan yang sehat dan senantiasa dipercaya oleh masyarakat," kata Kuswiyoto, dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, di Jakarta, Jumat (22/4/2022).

"Selain itu juga sebagai wujud kepedulian kepada sesama yang merupakan hikmah dari ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan," tambahnya.

Kuswiyoto menjelaskan, perusahaan juga menyalurkan 500 paket sembako yang didistribusikan oleh Ikatan Istri Karyawan Pegadaian (IIKP) dan 1.500 paket sembako melalui cabang syariah di Jakarta.

"Bantuan tersebut, untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yang diharapkan dapat membawa keberkahan juga manfaat yang lebih luas," kata Kuswiyoto.

Sementara itu pada hari yang sama, pada ajang Indonesia Best CEO Awards 2022 yang digelar The Iconomics, Direktur Utama PT Pegadaian Kuswiyoto tampil sebagai salah satu peraih penghargaan Indonesia Best CEO Awards 2022 (Employee's Choice).

Kuswiyoto ditahbiskan sebagai salah satu CEO (Chief Executive Officer) terbaik diantara 50 CEO perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

"Penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh insan perusahaan yang terus memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan dan masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan pencapaian ini semakin memotivasi kita untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang,” ungkap Kuswiyoto.

