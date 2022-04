Puncak Arus Mudik di Terminal Kalideres Diprediksi Jumat

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Terminal Kalideres Revi Zulkarnaen menyatakan, puncak arus mudik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, diprediksi terjadi pada Jumat (29/4/ 2022).

“Saat ini, ada peningkatan penumpang dibandingkan kemarin. Tadi jam 15.00 WIB, penumpang sudah 750 orang,” kata Revi, di Jakarta, Rabu (27/4/2022).

Selama masa pandemi Covid-19, lanjutnya, penumpang di Terminal Kalideres untuk jurusan antarkota atau antarprovinsi maksimal hanya 100 orang per hari. Mulai hari Sabtu (23/4/2022), terjadi peningkatan menjadi 418 orang per hari, Minggu (24/4/2022) 849 orang per hari, Senin (25/4/2022) 1.024 orang per hari, dan Selasa (26/4/2022) sebanyak 935 orang per hari.

“Kemungkinan pada hari ini ada peningkatan kembali,” kata Kepala Terminal Kalideres.

Bagi para penumpang yang hendak berangkat dari Terminal Kalideres, Revi menyampaikan bahwa pihaknya dan Kimia Farma telah menyediakan tes rapid antigen berbayar sebesar Rp 45.000.

