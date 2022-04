Survei MSI: Publik Tangsel Respons Positif Kinerja Pemkot

Tangerang Selatan, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan di bawah kepemimpinan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan direspons positif oleh sebagian besar masyarakat Tangsel dalam menangani pandemi Covid-19 dan 15 program kerja. Hal tersebut disampaikan oleh Media Survei Indonesia (MSI) dalam rilis survei bertajuk "Evaluasi 1 Tahun Kebijakan Ben-Pilar".

MSI melakukan survei 31 Maret-6 April 2022. Wawancara tatap muka dengan kuesioner. Total yang diwawancarai 600 responden, tersebar di 7 kecamatan. Menggunakan metode multistage random sampling (sampel acak bertingkat), dengan margin of error diperkirakan +-4,1 persen dan tingkat kepercayaan 95%. MSI merupakan lembaga survei yang

tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Menurut Direktur MSI, Asep Rohmatullah, penanganan Covid-19 di Tangsel dinilai paling tinggi oleh warga.

"Publik puas dengan kinerja Pemkot di bawah kepemimpinan Benyamin Davnie-Pilar Saga dalam penanganan Covid-19, angkanya 79,9% atau tertinggi di antara program yang lain. Hal itu dikarenakan, selama satu bulan terakhir ini, jumlah kasus positif semakin berkurang. Warga juga menganggap upaya dan strategi Pemkot cenderung berhasil. Terlebih, menurut 73.3% warga, Pemkot beri perhatian besar terhadap masalah pandemi ini,” jelas Asep.

Lebih lanjut, tambah Asep, warga juga mengaku puas terhadap kinerja wali kota dan wakil wali Kota dalam menangani 15 program atau masalah yang lain, diantaranya penyediaan sarana/prasarana kesehatan (68,3%), mengatasi kriminalitas dan rasa aman (68,2%), mempermudah pelayanan kantor Pemda (64,8%), tata Kelola pemerintahan (63,2%), penyediaan sarana/prasarana pendidikan (62,7%), bangun/perbaiki infrastruktur yang rusak (61,8%), transportasi publik yang terkoneksi (61%), mengatasi masalah banjir (60,6%), menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari (59,5%), mengatasi masalah sampah (58,7%), pemberdayaan UMKM (58,5%), penegakan hukum (57,8%), memangkas biaya perizinan dan mengatasi masalah narkoba (57.2%), serta menangani masalah kekerasan perempuan dan anak (55,7%).

“Ini mungkin kado yang cukup manis dari warga Tangsel untuk Ben-Pilar yang baru bekerja selama setahun di tengah pandemi. Warga puas berarti apa yang dilakukan sudah on the right track. Capaian ini mestinya bisa ditingkatkan lagi. Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan segera, yaitu masalah kemacetan dan lapangan kerja. Walikota dan jajaran harus mencari solusi terbaik untuk kedua masalah tersebut,” tandas mantan peneliti senior LSI-Denny JA tersebut.

