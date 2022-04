Jasa Marga Operasikan Jalur Fungsional Tol Japek II Selatan

Jakarta, Beritasatu.com - PT Jasa Marga mengoperasikan jalur fungsional mulai dari Sadang hingga Kutanegara Tol Jakarta-Cikampek II Selatan (Japek II Selatan) sepanjang 8,5 km.

Pembukaan akses ke jalur fungsional Tol Japek II Selatan ini atas diskresi kepolisian yang diberlakukan sejak Kamis, 28 April 2022 pukul 22.32 WIB.

“Dengan diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way arus mudik oleh pihak Kepolisian, jalur fungsional Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan ini (Japek II Selatan) menjadi salah satu alternatif pengguna jalan dari arah Bandung menuju Jakarta,” kata Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dwimawan Heru, Jumat (29/4/2022).

BACA JUGA Arus Mudik Lebaran, Polisi Perpanjang Sistem Satu Arah

Dia mengatakan, jalur fungsional Japek II Selatan ini dibuka hanya untuk kendaraan kecil atau golongan I (nonbus) dengan kecepatan maksimal kendaraan 60 km/jam.

Setelah melewati jalur fungsional Japek II Selatan sepanjang 8,5 km pengguna jalan akan melewati jalan nontol sepanjang kurang lebih 20 km dengan satu dua lajur setiap arahnya untuk masuk kembali ke Tol Jakarta-Cikampek melalui Gerbang Tol (GT) Karawang Barat di KM 47.

Jalur fungsional Jalan Tol Japek II Selatan mulai dari Sadang hingga Kutanegara tidak dikenakan tarif namun pengguna jalan tetap harus melakukan tapping di GT Sadang Fungsional.

BACA JUGA Pemudik yang Mengamuk di Dermaga Eksekutif Kesal Harus Menunggu 6 Jam

“Di gerbang tol ini, pengguna jalan akan membayar tarif tol, Jalan Tol Cipularang dan Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) jika melakukan perjalanan dari gerbang tol di Jalan Tol Padaleunyi, dengan besaran tarif yang sama jika pengguna jalan keluar melalui GT Sadang Tol Cipularang,” imbuhnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com