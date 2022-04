Ditinggal Warga Mudik, Ruas Jalan Protokol Jakarta Lengang

Jakarta, Beritasatu.com - Arus lalu lintas di sejumlah jalan protokol di Jakarta mulai lengang pada Jumat pagi (29/4/2022) memasuki H-3 Lebaran 2022. Sebagian besar warga ibu kota sudah banyak mudik ke daerah.

Tak seperti hari-hari biasanya, dari pantauan Beritasatu.com, lalu lintas di ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta dari Pancoran menuju Slipi dan sebaliknya lancar dan cenderung lengang.

Tak hanya jalan protokol, ruas tol dalam kota juga terpantau lengang pada jam 09.40 WIB.

Hal ini terjadi lantaran sudah memasuki cuti bersama Lebaran 2022 yang ditetapkan oleh pemerintah pada 29 April dan 4 sampai 6 Mei akan datang.

Berdasarkan aplikasi Google Maps, hampir seluruh jalanan di wilayah Jakarta tampak hijau. Artinya, jalanan tak ada kemacetan atau penumpukan kendaraan. Warga bisa melajukan kendaraan dengan cepat.

Dari data terakhir yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Polda Metro Jaya pada Kamis (29/4/2022), sebanyak 3,6 juta warga dan 900.000 kendaraan telah meninggalkan Jakarta sejak H-7 Lebaran.

Untuk mengantisipasi kenaikan jumlah kendaraan pemudik, pihak kepolisian menyiapkan sejumlah skema, baik di jalan arteri, maupun di berbagai ruas tol. Salah satu skema yang diterapkan adalah memberlakukan sistem satu arah (one way) bagi para pemudik.

Sementara Kepala Bagian Operasional Korps Lalu Lintas Polri, Kombes Pol Eddy Djunaedi mengatakan, pihaknya sedang melakukan proses pemunduran pintu masuk one way atau satu arah di Tol Jakarta-Cikampek yang semula Km 47 menjadi ke titik Gerbang Tol Cikampek Utama. Dengan adanya pemunduran pintu masuk one way ini, arus lalu lintas dari Bandung menuju Jakarta dapat dinormalkan, melewati jalan tol dan tidak lewat arteri.

Sbelumnya kemacetan panjang terjadi di ruas Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, arah Jakarta pada Jumat (29/4/2022) pagi. Kemacetan ini dampak sistem satu arah (one way) Tol Cikampek mulai km 47 hingga km 414 Kalikangkung, Semarang.

Ribuan kendaraan ini terjebak sejak Kamis malam (28/4/2022) hingga Jumat pagi di ruas Tol Cipularang, wilayah Purwakarta. Kemacetan terjadi dari km 100 sampai km 81 hingga mengarah ke Gerbang Tol Sadang menuju arah Jakarta.

