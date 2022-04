Siang Ini, Contraflow dan One Way di Tol Jakarta-Cikampek Kembali Diberlakukan

Jakarta, Beritasatu.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali memberlakukan rekayasa lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek, Jumat (29/4/2022) siang. Sejak pukul 10.13 WIB tadi atas diskresi kepolisian, diberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow dan one way.

“Kembali diberlakukan contraflow dan one way di Jalan Tol Jakarta-Cikampek,” kata Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dwimawan Heru, Jumat (29/4/2022).

BACA JUGA Pemudik: Kalau Tidak Ada Satu Arah Bisa Bermalam di Tol

Dia menjelaskan, contraflow diterapkan mulai dari Km 47 hingga Km 70 Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama Tol Jakarta-Cikampek. Kemudian, one way arus mudik berlaku dari KM 70 GT Cikampek Utama hingga KM 414 GT Kalikangkung Tol Batang-Semarang.

Selain itu, Jasa Marga juga menutup kembali akses menuju jalur fungsional Sadang sampai dengan Kutanegara Tol Jakarta-Cikampek II Selatan.

BACA JUGA Imbas One Way di Km 47, Tol Cipularang Arah Jakarta Lumpuh

Saat ini, lalu lintas dari arah Bandung via Tol Cipularang sudah dapat masuk kembali ke Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta sejak pukul 10.40 WIB.

Hari ini merupakan tanggal ganjil sehingga pemudik yang dapat melintas di jalur tol hanya pengendara dengan pelat nomor ganjil. Kepolisian akan melakukan penyaringan (filtrasi) di 8 gerbang tol yakni GT Pondokgede, GT Bekasi Barat, GT Bekasi Timur, GT Tambun, GT Cibitung, GT Cikarang Barat, GT Cibatu dan GT Cikarang Pusat atau Timur. (Mikael Niman)

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com