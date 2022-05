H-1 Lebaran, Stok Bahan Pokok di Kota Bekasi Masih Aman

Bekasi, Beritasatu.com – Ketersediaan bahan pokok masih aman di Kota Bekasi pada Minggu (1/5/2022) atau H-1 Lebaran. Meski demikian, terjadi kenaikan yang cukup signifikan terhadap beberapa komoditas kebutuhan pokok.

“Ketersediaan bahan pokok relatif aman, meskipun ada kenaikan harga bahan pokok yang signifikan dibanding hari biasanya,” kata Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Minggu (1/5/2022).

Tri bersama istri, Wiwiek Hargono meninjau langsung ketersediaan bahan pokok di Pasar Baru, Bekasi Timur, dengan mendatangi satu persatu lapak pedagang yang menjual kebutuhan pokok.

“Saya mengunjungi satu persatu toko yang ada di Pasar Baru, sambil belanja kebutuhan hari raya. Saya juga meninjau ketersediaan bahan pokok. Stok terbilang aman meski untuk harganya ada kenaikan yang signifikan dibanding hari biasanya,” bebernya.

Beberapa kebutuhan pokok yang harganya meningkat menjelang Lebaran adalah petai ada kenaikan Rp 5.000, bawang merah naik hingga Rp 15.000 per kilogram, daging sapi menembus Rp 170.000 per kg, daging kerbau beku Rp 120.000 per kg.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com