Hingga 22.00 WIB, One Way Diberlakukan dari Puncak ke DKI

Bogor, Beritasatu.com - Petugas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bogor memberlakukan arus lalu lintas one way atau satu arah dari Puncak, Bogor ke Jakarta pada Rabu (4/5/2022), pukul 14.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB.

"Sebetulnya untuk one way sendiri kami berlakukan secara situasional, namun tadi saat ini untuk one way arah bawah itu kami mainkan pukul 14.00 WIB. Prediksi kami, ya kami upayakan secepatnya. Namun prediksi berakhir di pukul 22.00 WIB," kata Kepala Satlantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata di Pos Polisi Simpang Gadog, Jawa Barat.

Rabu malam ini, kata Dicky, berdasarkan dari pantauan kamera pengawas (closed circuit television/CCTV) terlihat arus kendaraan dari arah Cianjur, Jawa Barat masih cukup deras.

Selain itu, yang juga menjadi kendala lalu lintas dari Puncak ke Jakarta karena masih tinggi tingkat kegiatan masyarakat hingga lalu lalang penyeberang yang menyeberang jalan.

Sehingga, menurut Dicky, untuk saat ini yang paling efektif dalam mengurai kepadatan tersebut adalah dengan melaksanakan arus lalu lintas satu arah.

"Karena dengan adanya one way ini kami betul-betul fokus, total, melakukan penarikan arus (kendaraan)," ujar Dicky.

Sumber: ANTARA