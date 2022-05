Satu Arah di Cikampek, Polisi Antisipasi Meningkatnya Kendaraan via Puncak

Bogor, Beritasatu.com - Polda Jawa Barat akan mengantisiapsi kepadatan lalu lintas khususnya di jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada 6-8 Mei 2022. Hal itu karena pada tanggal itu akan dilakukan proses satu arah ke Jakarta.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana menuturkan, pemerintah sudah mengumumkan, jalur satu arah akan diberlakukan dari Kalikangkung Jateng menuju Jakarta mulai Jumat (6/5/2022) hingga Minggu (8/5/2022).

"Nah, berdasarkan itu, diminta masyarakat yang akan bepergian Jumat, Sabtu, Minggu one way dari Jateng menuju Jabodetabek. Tolong dipedomani itu," kata Suntana kepada wartawan di Simpang Gadog, Kamis (5/5/2022).

Guna mengantisipasti kendaraan dari arah Jakarta tujuan Bandung melintas di jalur Puncak, polisi akan melakukan beberapa rekayasa lalu lintas di Puncak.

"Berkaitan itu kita memperkirakan dengan strategi yang tepat. Apabila one way ke atas, juga bareng dengan one way yang di bawah. Itu akan dilakukan strategi-strategi, tetapi yang paling penting strategi komunikasi, informasi kepada masyarakat," jelasnya.

Dia juga meminta kepada Kapolres Bogor untuk memberikan laporan situasi jalur Puncak paling tidak 4 jam sekali. Selanjutnya akan diinformasikan kepada masyarakat.

