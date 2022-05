Ini Jadwal One Way Jalur Puncak Jumat hingga Minggu

Bogor, Beritasatu.com - Selama tiga hari ke depan, diprediksi peningkatan volume arus kendaraan wisatawan di kawasan Puncak. Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah atau one way secara terjadwal.

Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menuturkan, kepadatan di kawasan Puncak Bogor mulai terjadi pada hari ini, Jumat (6/5/22) hingga Minggu, 8 Mei 2022. Karena berkaitan dengan adanya sistem one way di Tol Jakarta-Cikampek menuju Jabodetabek.

"Untuk itu, kami juga memberlakukan one way pagi untuk memprioritaskan kendaraan dari Jakarta mengarah Puncak pada pagi hari dan sore hari, memprioritaskan kendaraan dari Puncak mengarah Jakarta," kata Iman, Jumat (6/5/2022).

Berdasarkan data Satlantas Polres Bogor, berikut untuk jadwal one way pada 6,7, dan 8 Mei 2022.

Setiap pagi mulai pukul 07.00 hingga pukul 12.00 diberlakukan sistem one way dari arah Jakarta/Bogor menuju Puncak.

Sedangkan arus balik, Puncak mengarah Jakarta/Bogor mulai pukul 13.00 hingga pukul 18.00.

Pun demikian, kata Iman, jadwal tersebut bisa berubah, mulai dari waktu pelaksanaan one way atau durasi lamanya one way.

"Intinya kami melihat kondisi di lapangan, bisa saja terjadwal one way jam 7, tetapi kita berlakukan lebih awal jam 6 atau durasinya terjadwal 5 jam bisa jadi hanya 2 jam atau lebih," kata Iman.

Untuk itu, lanjut Iman, agar para pengendara yang akan melakukan perjalanan ke Puncak lebih mempersiapkan dan selalu memantau media sosial Satlantas Polres Bogor untuk info terkini.

Di sisi lain, lanjut Iman, pengendara diimbau untuk memastikan kesehatan fisik dan kelayakan kendaraan. Termasuk mematuhi aturan lalu lintas dan arahan petugas di sepanjang Jalur Puncak.

“Ini semata-mata untuk kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan kita semuanya,” tandasnya.

