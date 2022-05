Halte Biskita Trans Pakuan Stasiun Bogor Dinonaktifkan

Bogor, Beritasatu.com - Perumda Trans Pakuan Kota Bogor menonaktifkan halte Biskita Trans Pakuan Koridor 5 (Ciparigi-Stasiun Bogor). Sebab, halte di Stasiun Bogor tersebut dianggap menambah kemacetan.

Manajer Biskita Trans Pakuan Gery Widiana Lutpi mengatakan mulai 6 Mei 2022, Biskita koridor 5 tidak lagi berhenti di halte stasiun. Menurutnya, manajemen Biskita Trans Pakuan berencana memindahkan halte tersebut.

“Dengan titik pemberhentian baru yang akan dibahas pada rapat dalam waktu dekat, masih sekitaran stasiun sampai ada keputusan titik penggantinya,” kata Gery, Jumat (6/5/2022).

Ia mengatakan pemindahan halte sebagai upaya melakukan penyesuaian kembali rute koridor 5 untuk memperbaiki pelayanan kepada pengguna jasa. “Biskita hadir untuk membantu Pemerintah Kota (pemkot) Bogor mengurai simpul simpul kemacetan di Kota Bogor, dan bukan menambah simpul kemacetan yang sudah ada,” tuturnya.

Ia memaparkan sejumlah permasalahan terkait lokasi Halte Stasiun Bogor. Pertama, load factor atau data muatan penumpang Biskita Trans Pakuan di halte Stasiun Bogor cukup tinggi, yakni dengan angka rata-rata sebanyak 1.000 penumpang per hari.

“Sehingga diperlukan ruang yang lebih luas untuk lalu lintas orang dan kendaraan agar tidak menambah kesemerawutan dan kemacetan,” ucapnya.

Kedua, pada awal Biskita Trans Pakuan beroperasi di koridor 5, bus-bus yang beroperasi sejak 2 November 2021, melewati Jembatan MA Salmun di Kecamatan Bogor Tengah.

Jembatan tersebut saat ini mengalami kerusakan di struktur bagian bawah dan masih menunggu untuk diperbaiki.

Kerusakan jembatan membuat perubahan pengaturan lalu lintas di Jalan Mayor Oking yang menjadi lokasi halte berada. Jalan tersebut sedang diterapkan sistem two way atau dua arah oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor.

“Karena ada kajian dari Dinas PUPR bahwa jembatan tersebut rusak sehingga tidak dapat digunakan sehingga akhirnya Jalan Mayor Oking yang tadinya one way dibuat two way,” ujarnya.

Dengan penonaktifan halte Stasiun Bogor, penumpang Biskita Trans Pakuan bisa menggunakan halte Bappeda yang jaraknya yang kurang dari 500 meter dari Stasiun Bogor.

Sumber: BeritaSatu.com