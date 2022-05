Harga Minyak Goreng Curah di Jakarta Barat Masih Tinggi

Jakarta, Beritasatu.com - Meski pemerintah telah mengeluarkan larangan ekspor crude palm oil (CPO), harga minyak goreng curah di sejumlah pasar tradisional di Jakarta Barat masih tinggi.

Di Pasar Slipi misalnya, pedagang masih menjual minyak curah dengan harga Rp 20.000 per kilogram atau Rp 18.500 per liternya.

Salah satu pedagang, Syawal mengatakan terpaksa masih menjual harga lama lantaran beli dari agen juga masih tinggi.

"Saya enggak berani ambil banyak karena harga dari agennya juga masih tinggi, jadi kita jual harga segini," ujar Syawal saat ditemui di Pasar Slipi.

Tak berbeda dengan Pasar Slipi, pedagang di Pasar Kopro, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, juga masih mematok harga Rp 20.000 per kilogramnya, meski pemerintah telah menerapkan harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp 14.000 per liter atau 15.500 perkilogram.

Menurut Djahanbani, pedagang di Pasar Kopro, saat ini dirinya masih menjual dengan harga tinggi, lantaran tidak menemukan harga yang seperti ditetapkan oleh pemerintah di agen tempatnya membeli.

"Kami per jeriken ngambil dari agen Rp 275.000 isinya 16 kilogram, jadi kita ngeteng-nya sementara Rp 20.000 per kilogram, terus anjuran pemerintah Rp 15.500 per kilogram tetapi kenyataan barangnya tidak ada, jadi harganya enggak masuk bagi kita", ujar Djahanbani di Pasar Kopro.

Pedagang berharap pemerintah lebih serius menetapkan HET minyak goreng curah agar bisa stabil.

"Harapannya sih pemerintah bisa mestabilkan harga, biar para gampang bagi pedagangnya. Kalau harga stabil kan enggak ada keluhan," tambahnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng mulai Kamis (28/4/2022). Jokowi menjelaskan larangan ekspor minyak goreng dan CPO ini dilakukan untuk mengantisipasi harga minyak goreng yang melambung tinggi akibat adanya kelangkaan pasokan minyak goreng di tengah-tengah masyarakat.

"Agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4/2022).

Jokowi menyatakan, larangan ekspor minyak goreng ini akan terus berlanjut hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Untuk itu, Jokowi memastikan akan terus memantau dan mengevaluasi larangan ekspor minyak goreng tersebut.

“Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini," tegasnya.

Larangan ekspor minyak goreng dan CPO ini diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, terutama minyak goreng.

“Dalam rapat tersebut telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022,” katanya.

