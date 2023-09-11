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Video Olah TKP Ulang Penemuan Kerangka di Depok

Penulis: BTV | Editor: RZA
Senin, 11 September 2023 | 12:00 WIB

Depok, Beritasatu.com - Tim gabungan dari penyidik Polri menggelar olah TKP ulang di rumah dua jenazah ibu dan anak yang tewas di Cinere, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 9 September 2023. Tim gabungan berupaya menemukan petunjuk baru selama kurang lebih 2 jam.



# Olah TKP# Kerangka Ibu Anak# pembunuhan# Cinere# Depok

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