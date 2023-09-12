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Video: Memantau Harga Beras di Pasar Induk Cipinang

Penulis: BTV | Editor: RZA
Selasa, 12 September 2023 | 12:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Harga beras di Pasar Induk Cipinang Jakarta merangkak naik. Per 11 September 2023, harga beras naik sekitar Rp 1.000 setiap kilogramnya. Kenaikan terjadi pada beras jenis medium maupun premium.



# Beras# Harga Beras# Pasar Induk

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