Infografik Jorge Martin Menang Sempurna di MotoGP San Marino
Italia, Beritasatu.com - Pebalap Pramac Racing Jorge Martin tampil sempurna dalam seri ke-12 balapan MotoGP yang digelar di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italia, Minggu, 10 September 2023.
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