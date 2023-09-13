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Infografik Jorge Martin Menang Sempurna di MotoGP San Marino

Penulis: Muhammad Reza | Editor: RZA
Rabu, 13 September 2023 | 16:13 WIB
Infografik Jorge Martin menang sempurna di MotoGP San Marino.
Infografik Jorge Martin menang sempurna di MotoGP San Marino.

Italia, Beritasatu.com - Pebalap Pramac Racing Jorge Martin tampil sempurna dalam seri ke-12 balapan MotoGP yang digelar di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italia, Minggu, 10 September 2023.



# MotoGP# San Marino# Jorge Martin# Berita Grafik

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