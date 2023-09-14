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Video: Guru SD di Bogor Cabuli 8 Siswi

Penulis: BTV | Editor: RZA
Kamis, 14 September 2023 | 11:30 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Kekerasan seksual kembali terjadi di lingkungan pendidikan. Kali ini seorang guru sekolah dasar berinisial BBS mencabuli delapan siswinya saat jam sekolah di Bogor, Jawa Barat. Pelaku diringkus Selasa kemarin dan telah ditetapkan tersangka, Rabu, 13 September 2023.



# Pencabulan# Pencabulan Anak# Guru SD

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