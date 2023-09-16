ADVERTISEMENT
Minggu, 17 September 2023
B Network Logo
BTV Logo
User Button
ADVERTISEMENT

Video: Pabrik Sandal di Penjaringan Terbakar

Penulis: BTV | Editor: RZA
Sabtu, 16 September 2023 | 21:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kebakaran melanda pabrik sandal di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat, 15 September 2023. Sejumlah kendala dialami petugas kebakaran untuk memadamkan api.



# Pabrik Terbakar# Pabrik Sandal Terbakar# Penjaringan

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Bagikan

BERITA TERKAIT

Kebakaran Hanguskan Pabrik Sandal dan Truk di Kapuk Muara Jakarta Utara

Kebakaran Hanguskan Pabrik Sandal dan Truk di Kapuk Muara Jakarta Utara

MEGAPOLITAN
Kebakaran Landa Permukiman di Penjaringan Jakut, Ratusan Rumah Ludes

Kebakaran Landa Permukiman di Penjaringan Jakut, Ratusan Rumah Ludes

MEGAPOLITAN

BERITA TERKINI

Jonatan Christie Juara di Hong Kong Open

Jonatan Christie Juara di Hong Kong Open

SPORT 1 menit yang lalu
1067366
Diluncurkan 22 September, Vivo T2 Pro Pakai SoC Dimensity 7200

Diluncurkan 22 September, Vivo T2 Pro Pakai SoC Dimensity 7200

OTOTEKNO 2 menit yang lalu
1067367
Kebakaran TPA Putri Cempo, Gibran Targetkan Tiga Hari Padam

Kebakaran TPA Putri Cempo, Gibran Targetkan Tiga Hari Padam

NUSANTARA 11 menit yang lalu
1067364
Allycia Hellen Rodrigues Siap Bikin KO Juara Muay Thai Berusia 18 Tahun

Allycia Hellen Rodrigues Siap Bikin KO Juara Muay Thai Berusia 18 Tahun

SPORT 14 menit yang lalu
1067363
Akui Lalui Proses Syuting yang Sulit, Jung Hae In Sebut D.P Jadi Drama Favoritnya

Akui Lalui Proses Syuting yang Sulit, Jung Hae In Sebut D.P Jadi Drama Favoritnya

LIFESTYLE 23 menit yang lalu
1067361
Benarkah Deodoran Bisa Picu Kanker? Begini Penjelasan Pakar Kesehatan

Benarkah Deodoran Bisa Picu Kanker? Begini Penjelasan Pakar Kesehatan

LIFESTYLE 26 menit yang lalu
1067360
Thats Korea, Ajak Kpopers Belajar Budaya Masyarakat Negeri Ginseng

Thats Korea, Ajak Kpopers Belajar Budaya Masyarakat Negeri Ginseng

LIFESTYLE 30 menit yang lalu
1067359
Manfaat Lain Timun untuk Kesehatan, Bantu Cegah Kanker Lho!

Manfaat Lain Timun untuk Kesehatan, Bantu Cegah Kanker Lho!

LIFESTYLE 33 menit yang lalu
1067358
AHY Segera Tentukan Sikap di Tengah Kabar Demokrat Merapat ke Prabowo

AHY Segera Tentukan Sikap di Tengah Kabar Demokrat Merapat ke Prabowo

BERSATU KAWAL PEMILU 34 menit yang lalu
1067356
Redmi Note 13 Meluncur 21 September, Ini Bocoran Spesifikasinya

Redmi Note 13 Meluncur 21 September, Ini Bocoran Spesifikasinya

OTOTEKNO 41 menit yang lalu
1067355
Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER

1

Fakta Menarik Museum Nasional yang Terbakar pada Sabtu Malam Kemarin
LIFESTYLE

2

Dokter Gadungan Susanto Akan Jalani Sidang Tuntutan Senin
NUSANTARA

3

Preview Real Madrid vs Real Sociedad: Tuan Rumah Kejar Kemenangan Kelima
SPORT

4

Prediksi Persik vs Persija: Macan Kemayoran Usung Kebangkitan
SPORT

5

Lakukan Langkah Ini Saat Akun WhatsApp Diretas
OTOTEKNO
+ Selengkapnya
Foto Update Icon
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

B-FILES

Waspada Darurat Beras!

Waspada Darurat Beras!

+ Selengkapnya
Opini Text
Perlukah Presiden/Kepala Negara Dihormati? 

Perlukah Presiden/Kepala Negara Dihormati? 

 Guntur Soekarno
Urgensi Mitigasi Risiko Penyelenggara Pemilu 2024

Urgensi Mitigasi Risiko Penyelenggara Pemilu 2024

 Zaenal Abidin
Identitas Indonesia

Identitas Indonesia

 Yanto Bashri
+ Selengkapnya