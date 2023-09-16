Video: Pabrik Sandal di Penjaringan Terbakar
Jakarta, Beritasatu.com - Kebakaran melanda pabrik sandal di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat, 15 September 2023. Sejumlah kendala dialami petugas kebakaran untuk memadamkan api.
Bagikan
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI
1067366
1067367
1067364
1067363
Akui Lalui Proses Syuting yang Sulit, Jung Hae In Sebut D.P Jadi Drama Favoritnya
LIFESTYLE 23 menit yang lalu
1067361
1067360
1067359
1067358
AHY Segera Tentukan Sikap di Tengah Kabar Demokrat Merapat ke Prabowo
BERSATU KAWAL PEMILU 34 menit yang lalu
1067356
1067355
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
B-FILES