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Video: 4 Pasangan Bukan Suami Istri Terjaring Razia Dinas Sosial Makassar

Penulis: BTV | Editor: RZA
Selasa, 19 September 2023 | 11:30 WIB

Makassar, Beritasatu.com - 4 Pasangan bukan suami istri terjaring razia petugas dinas sosial di beberapa hotel kelas melati, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, belum lama ini. Terjaring pula satu wanita pekerja seks komersil (PSK) daring via aplikasi.



# Razia Dinsos# Terjaring Razia# Makassar

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