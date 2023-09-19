Video: 4 Pasangan Bukan Suami Istri Terjaring Razia Dinas Sosial Makassar
Makassar, Beritasatu.com - 4 Pasangan bukan suami istri terjaring razia petugas dinas sosial di beberapa hotel kelas melati, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, belum lama ini. Terjaring pula satu wanita pekerja seks komersil (PSK) daring via aplikasi.
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