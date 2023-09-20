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Video: Rekonstruksi Jasad Wanita di Septic Tank

Penulis: BTV | Editor: RZA
Rabu, 20 September 2023 | 10:55 WIB

Cilacap, Beritasatu.com - Polisi menggelar rekonstruksi pencurian disertai kekerasan terhadap wanita difabel di Cilacap, Jawa Tengah, yang jenazahnya ditemukan di septic tank.



# Pembunuhan# Perkosaan# Cilacap# Septic Tank

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