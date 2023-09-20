Video: Rekonstruksi Jasad Wanita di Septic Tank
Cilacap, Beritasatu.com - Polisi menggelar rekonstruksi pencurian disertai kekerasan terhadap wanita difabel di Cilacap, Jawa Tengah, yang jenazahnya ditemukan di septic tank.
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