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Video: Pria Paruh Baya Tewas Tercebur Sumur

Penulis: BTV | Editor: RZA
Sabtu, 23 September 2023 | 22:30 WIB

Sumatera Selatan, Beritasatu.com - Seorang pria paruh baya warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terjatuh ke dalam sumur sedalam 13 meter, belum lama ini, saat hendak memasang mesin air. Meski sempat berteriak minta tolong, nyawa Muhammad Endang Zaelani (56) tak tertolong.



# Tewas# Tewas Tercebur Sumur# Pria Paruh Baya Tewas

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