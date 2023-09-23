Video: Pria Paruh Baya Tewas Tercebur Sumur
Sumatera Selatan, Beritasatu.com - Seorang pria paruh baya warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terjatuh ke dalam sumur sedalam 13 meter, belum lama ini, saat hendak memasang mesin air. Meski sempat berteriak minta tolong, nyawa Muhammad Endang Zaelani (56) tak tertolong.
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