Video: Wowon Cs Dituntut Hukuman Mati
Bekasi, Beritasatu.com - Sempat lima kali ditunda, Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, akhirnya menggelar sidang tuntutan terhadap tiga terdakwa serial killer Wowon Cs. Wowon, Duloh, dan Dede Solehudin dituntut pidana mati, Senin, 2 Oktober 2023.
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