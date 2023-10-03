ADVERTISEMENT
B Network Logo
BTV Logo
User Button
ADVERTISEMENT

Video: Wowon Cs Dituntut Hukuman Mati

Penulis: BTV | Editor: RZA
Selasa, 3 Oktober 2023 | 11:30 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - Sempat lima kali ditunda, Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, akhirnya menggelar sidang tuntutan terhadap tiga terdakwa serial killer Wowon Cs. Wowon, Duloh, dan Dede Solehudin dituntut pidana mati, Senin, 2 Oktober 2023.



# Wowon cs# Hukuman Mati# PN Bekasi

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Bagikan

BERITA TERKAIT

Hindari Dihukum Mati, Wowon Cs Membela Diri dengan Alasan Usia

Hindari Dihukum Mati, Wowon Cs Membela Diri dengan Alasan Usia

NASIONAL
Terdakwa Serial Killer Wowon Cs Dituntut Hukuman Mati

Terdakwa Serial Killer Wowon Cs Dituntut Hukuman Mati

MEGAPOLITAN
Sidang Tuntutan Wowon Cs 5 Kali Ditunda, Hakim Tegur Jaksa: Tolong Serius

Sidang Tuntutan Wowon Cs 5 Kali Ditunda, Hakim Tegur Jaksa: Tolong Serius

MEGAPOLITAN
Sidang Tuntutan Perkara Serial Killer Wowon Cs Tiga Kali Ditunda

Sidang Tuntutan Perkara Serial Killer Wowon Cs Tiga Kali Ditunda

MEGAPOLITAN
Jaksa Minta Sidang Serial Killer Wowon Cs Ditunda Satu Minggu

Jaksa Minta Sidang Serial Killer Wowon Cs Ditunda Satu Minggu

MEGAPOLITAN
Sejumlah Saksi Dihadirkan dalam Sidang Serial Killer Wowon Cs di Bekasi

Sejumlah Saksi Dihadirkan dalam Sidang Serial Killer Wowon Cs di Bekasi

MEGAPOLITAN

BERITA TERKINI

Video: Wowon Cs Dituntut Hukuman Mati

Video: Wowon Cs Dituntut Hukuman Mati

MULTIMEDIA 8 menit yang lalu
1069913
Wamen Keuangan RI: PNM Harus Terus Bina Kelompok UMi

Wamen Keuangan RI: PNM Harus Terus Bina Kelompok UMi

EKONOMI 16 menit yang lalu
1069918
8 Potret Selebriti Indonesia Rayakan Hari Batik Nasional

8 Potret Selebriti Indonesia Rayakan Hari Batik Nasional

LIFESTYLE 34 menit yang lalu
1069915
Video: 3 Bocah Terekam Kamera Curi Sepeda

Video: 3 Bocah Terekam Kamera Curi Sepeda

MULTIMEDIA 38 menit yang lalu
1069911
United Tractor Milik Grup Astra Tebar Dividen Rp 2,54 Triliun

United Tractor Milik Grup Astra Tebar Dividen Rp 2,54 Triliun

EKONOMI 41 menit yang lalu
1069912
Amanda Manopo Terseret Kasus Promosi Judi Online, Begini Kronologinya

Amanda Manopo Terseret Kasus Promosi Judi Online, Begini Kronologinya

NASIONAL 51 menit yang lalu
1069910
Preview Napoli vs Real Madrid: Los Blancos Belum Meyakinkan di Liga Champions

Preview Napoli vs Real Madrid: Los Blancos Belum Meyakinkan di Liga Champions

SPORT 55 menit yang lalu
1069909
Video: Remaja Wanita Tewas Minum Racun Gugurkan Kandungan

Video: Remaja Wanita Tewas Minum Racun Gugurkan Kandungan

MULTIMEDIA 57 menit yang lalu
1069908
Laksamana Yudo Margono Hadiri Gladi Bersih Upacara HUT Ke-78 TNI

Laksamana Yudo Margono Hadiri Gladi Bersih Upacara HUT Ke-78 TNI

NASIONAL 57 menit yang lalu
1069907
Perdagangan Selasa 3 Okober 2023, Rupiah Jatuh ke Rp 15.600-an

Perdagangan Selasa 3 Okober 2023, Rupiah Jatuh ke Rp 15.600-an

EKONOMI 58 menit yang lalu
1069906
Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER

1

Febri Diansyah Sebut Menteri Pertanian SYL Manut untuk Kooperatif
NASIONAL

2

Polisi Ringkus Kurir Narkoba Jaringan Fredy Pratama di Palembang
NASIONAL

3

Amanda Manopo Terseret Kasus Promosi Judi Online, Begini Kronologinya
NASIONAL

4

Pihak RS Sebut Mati Batang Otak yang Dialami Alvaro Risiko Operasi Amandel
MEGAPOLITAN

5

Temuan 120 Lumba-lumba Mati di Amazon, Suhu Panas dan Kekeringan Diduga Penyebabnya
INTERNASIONAL
+ Selengkapnya
Foto Update Icon
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

B-FILES

Redam <em>Predatory Pricing</em>, Selamatkan UMKM!

Redam Predatory Pricing, Selamatkan UMKM!

+ Selengkapnya
Opini Text
ASEAN di Tengah Pemburuan Semikonduktor Global

ASEAN di Tengah Pemburuan Semikonduktor Global

 Lili Yan Ing
Perlukah Presiden/Kepala Negara Dihormati? 

Perlukah Presiden/Kepala Negara Dihormati? 

 Guntur Soekarno
Urgensi Mitigasi Risiko Penyelenggara Pemilu 2024

Urgensi Mitigasi Risiko Penyelenggara Pemilu 2024

 Zaenal Abidin
+ Selengkapnya