ADVERTISEMENT
B Network Logo
BTV Logo
User Button
ADVERTISEMENT

Video: Guru Ngaji Cabuli Bocah Usia 10 Tahun

Penulis: BTV | Editor: RZA
Jumat, 6 Oktober 2023 | 10:22 WIB

Sulawesi Barat, Beritasatu.com - Seorang oknum guru ngaji di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, diduga mencabuli anak muridnya berusia 10 tahun. Riza (33) diduga mencabuli korban di rumahnya, akhir September lalu.



# Guru Ngaji# Guru Ngaji Cabuli Bocah# Pelecehan Anak

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Bagikan

BERITA TERKAIT

Polisi Periksa Kejiwaan Engkong, Pelaku Pelecehan Belasan Anak di Depok

Polisi Periksa Kejiwaan Engkong, Pelaku Pelecehan Belasan Anak di Depok

MEGAPOLITAN
Video: Pria Paruh Baya Cabuli Dua Keponakan

Video: Pria Paruh Baya Cabuli Dua Keponakan

MULTIMEDIA

BERITA TERKINI

Persebaya vs Persib, Bajul Ijo Waspadai Pergerakan David Da Silva

Persebaya vs Persib, Bajul Ijo Waspadai Pergerakan David Da Silva

SPORT 5 menit yang lalu
1070476
Video: Guru Ngaji Cabuli Bocah Usia 10 Tahun

Video: Guru Ngaji Cabuli Bocah Usia 10 Tahun

MULTIMEDIA 6 menit yang lalu
1070475
Sore Ini, Polda Metro Jaya Ungkap Penyebab Tewasnya Ibu dan Anak Tinggal Kerangka di Cinere

Sore Ini, Polda Metro Jaya Ungkap Penyebab Tewasnya Ibu dan Anak Tinggal Kerangka di Cinere

MEGAPOLITAN 9 menit yang lalu
1070474
Choi Hyun Wook Minta Maaf atas Kontroversi Merokok dan Membuang Sampah Sembarangan

Choi Hyun Wook Minta Maaf atas Kontroversi Merokok dan Membuang Sampah Sembarangan

LIFESTYLE 17 menit yang lalu
1070473
Hutan dan Lahan di Trenggalek Kembali Terbakar

Hutan dan Lahan di Trenggalek Kembali Terbakar

NUSANTARA 21 menit yang lalu
1070472
Ini Cara Pemerintah Tekan Impor Bahan Baku Obat Tanpa Digugat di WTO

Ini Cara Pemerintah Tekan Impor Bahan Baku Obat Tanpa Digugat di WTO

EKONOMI 21 menit yang lalu
1070470
Dongkrak Pertumbuhan Bisnis Brand Lokal dan UMKM, Shopee Jadi Pilihan Utama Banyak Penjual

Dongkrak Pertumbuhan Bisnis Brand Lokal dan UMKM, Shopee Jadi Pilihan Utama Banyak Penjual

EKONOMI 27 menit yang lalu
1070469
Pratikno Sebut Mentan SYL Minta Bertemu Presiden Jokowi Hari Ini

Pratikno Sebut Mentan SYL Minta Bertemu Presiden Jokowi Hari Ini

NASIONAL 30 menit yang lalu
1070468
Kembali ke Tanah Air, Putri Ariani Siap Tampil di Perhelatan MotoGP 2023 Sirkuit Mandalika

Kembali ke Tanah Air, Putri Ariani Siap Tampil di Perhelatan MotoGP 2023 Sirkuit Mandalika

LIFESTYLE 31 menit yang lalu
1070467
Cedera, Jordi Amat dan Yance Sayuri Absen Bela Timnas Indonesia vs Brunei

Cedera, Jordi Amat dan Yance Sayuri Absen Bela Timnas Indonesia vs Brunei

SPORT 38 menit yang lalu
1070466
Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER

1

Menteri Nasdem Terjerat Korupsi Lagi, Surya Paloh Singgung Politisasi Hukum
NASIONAL

2

Kembali ke Tanah Air, Putri Ariani Siap Tampil di Perhelatan MotoGP 2023 Sirkuit Mandalika
LIFESTYLE

3

Bursa Asia Menguat di Awal Perdagangan Hari Ini 6 Oktober
EKONOMI

4

Pratikno Sebut Mentan SYL Minta Bertemu Presiden Jokowi Hari Ini
NASIONAL

5

IHSG Hari Ini 6 Oktober Menguat 0,41% ke 6.902
EKONOMI
+ Selengkapnya
Foto Update Icon
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

B-FILES

Redam <em>Predatory Pricing</em>, Selamatkan UMKM!

Redam Predatory Pricing, Selamatkan UMKM!

+ Selengkapnya
Opini Text
ASEAN di Tengah Pemburuan Semikonduktor Global

ASEAN di Tengah Pemburuan Semikonduktor Global

 Lili Yan Ing
Perlukah Presiden/Kepala Negara Dihormati? 

Perlukah Presiden/Kepala Negara Dihormati? 

 Guntur Soekarno
Urgensi Mitigasi Risiko Penyelenggara Pemilu 2024

Urgensi Mitigasi Risiko Penyelenggara Pemilu 2024

 Zaenal Abidin
+ Selengkapnya