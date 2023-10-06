Video: Guru Ngaji Cabuli Bocah Usia 10 Tahun
Sulawesi Barat, Beritasatu.com - Seorang oknum guru ngaji di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, diduga mencabuli anak muridnya berusia 10 tahun. Riza (33) diduga mencabuli korban di rumahnya, akhir September lalu.
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