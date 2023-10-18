Video: Diduga Depresi, Ibu Tenggelamkan Anak
Jakarta, Beritasatu.com - Polisi periksa seorang ibu di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang tenggelamkan bayinya ke dalam ember.
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