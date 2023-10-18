Video: Kecelakaan Argo Semeru dan Wilis, 31 Penumpang Cedera
Daerah Istimewa Yogyakarta, Beritasatu.com - Kecelakaan kereta terjadi antara Argo Semeru dan Argo Wilis di ruas Rel Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, 17 Oktober 2023. Sebanyak 31 penumpang alami luka ringan.
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