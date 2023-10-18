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Video: Kecelakaan Argo Semeru dan Wilis, 31 Penumpang Cedera

Penulis: BTV | Editor: RZA
Rabu, 18 Oktober 2023 | 11:30 WIB

Daerah Istimewa Yogyakarta, Beritasatu.com - Kecelakaan kereta terjadi antara Argo Semeru dan Argo Wilis di ruas Rel Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, 17 Oktober 2023. Sebanyak 31 penumpang alami luka ringan.



# Kecelakaan Argo Semeru# Kecelakaan Kereta Api# Kereta Anjlok

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