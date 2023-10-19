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Video: Kebakaran Landa Garasi PO Bus di Cirebon

Penulis: BTV | Editor: RZA
Kamis, 19 Oktober 2023 | 23:00 WIB

Cirebon, Beritasatu.com - Kebakaran melanda garasi sebuah PO bus di Cirebon, Jawa Barat. Enam mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.



# Kebakaran# Garasi Bus Terbakar# Cirebon

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