Video: Kebakaran Landa Garasi PO Bus di Cirebon
Cirebon, Beritasatu.com - Kebakaran melanda garasi sebuah PO bus di Cirebon, Jawa Barat. Enam mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.
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