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Video: Lukas Enembe Divonis 8 Tahun Penjara

Penulis: BTV | Editor: RZA
Kamis, 19 Oktober 2023 | 23:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis delapan tahun penjara terhadap mantan Gubernur Papua Lukas Enembe.



# Lukas Enembe# Vonis Lukas Enembe# Tipikor

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