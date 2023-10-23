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Video: Geger Mayat Bayi Perempuan di Kantong Plastik

Penulis: BTV | Editor: RZA
Senin, 23 Oktober 2023 | 10:25 WIB

Cilacap, Beritasatu.com - Warga Gandrungmangu, Cilacap, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan, Jumat, 20 Oktober 2023. Mayat bayi ditemukan dalam sebuah kantong plastik oleh warga.



# Mayat Bayi# Bayi Perempuan di Cilacap# Penemuan Mayat Bayi

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