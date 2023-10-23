Video: Wanita Tewas di Toilet Rumah Sakit
Sulawesi Selatan, Beritasatu.com - Jasad Siti Hajrah, seorang pasien wanita ditemukan bersimbah darah di toilet RSUD Syekh Yusuf, Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu, 21 Oktober 2023. Di lokasi kejadian polisi menemukan sebilah pisau tergeletak di samping jasad SH.
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