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Video: Wanita Tewas di Toilet Rumah Sakit

Penulis: BTV | Editor: RZA
Senin, 23 Oktober 2023 | 11:00 WIB

Sulawesi Selatan, Beritasatu.com - Jasad Siti Hajrah, seorang pasien wanita ditemukan bersimbah darah di toilet RSUD Syekh Yusuf, Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu, 21 Oktober 2023. Di lokasi kejadian polisi menemukan sebilah pisau tergeletak di samping jasad SH.



# Pasien Wanita# Wanita Tewas# Mayat Wanita# Siti Hajrah

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