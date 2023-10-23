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Video: Kecanduan Judi Online, Dua Pria Curi Spion Mobil

Penulis: BTV | Editor: RZA
Senin, 23 Oktober 2023 | 12:30 WIB

Tambora, Beritasatu.com - Aparat Polsek Tambora menangkap dua orang pria pencuri spion mobil di kawasan Tambora, Jakarta Barat, belum lama berselang. Kedua pelaku mengaku nekat mencuri spion karena kecanduan judi slot online.



# Curi Spion Mobil# Pencurian# Judi Online

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