Video: Polisi Bangunkan Pencuri yang Tertidur
Jakarta, Beritasatu.com - Aksi pencuri pembobol rumah warga di Jakarta Utara viral di media sosial. Bagaimana tidak, warga dan polisi membangunkannya terlebih dulu karena pelaku tertidur di dalam rumah yang menjadi targetnya.
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