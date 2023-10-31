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Video: Polisi Bangunkan Pencuri yang Tertidur

Penulis: BTV | Editor: RZA
Selasa, 31 Oktober 2023 | 08:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Aksi pencuri pembobol rumah warga di Jakarta Utara viral di media sosial. Bagaimana tidak, warga dan polisi membangunkannya terlebih dulu karena pelaku tertidur di dalam rumah yang menjadi targetnya.



# Pencuri# Pencuri Tertidur# Berita Kriminal

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