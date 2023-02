Dukung Industri Blockchain, BCSP Berikan 30.665 Beasiswa Belajar Web3

Jakarta, Beritasatu.com - Badan filantropi Binance, Binance Charity memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan industri blockchain. Tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan digital dan pengembangan keterampilan dengan biaya memadai.

Hal ini yang kemudian mendorong Binance Charity Scholar Program (BCSP) memberikan 30.665 beasiswa bagi siswa yang tertarik berkarier pada dunia Web3 pada 2023.

BCSP akan memberikan pelatihan maupun inisiatif kepada para peminat untuk membangun dunia Web3 yang lebih inklusif.

"Respons terhadap proyek pendidikan Web3 kami sungguh tidak terduga. Hal ini menunjukkan keinginan yang kuat dari begitu banyak orang untuk belajar tentang blockchain, De-Fi, NFT, coding, dan banyak lagi," kata Kepala Binance Charity Helen Hai dikutip Antara, Jumat (10/2/2023).

Beberapa mitra pendidikan yang terlibat dalam program ini antara lain termasuk University of Western Australia, University of Nicosia di Siprus, Frankfurt School of Finance & Management di Jerman, dan pusat teknologi Utiva yang berbasis di Nigeria.

Pusat pelatihan bebas biaya kuliah yang berbasis di Prancis, Simplon, Women In Tech, Kyiv IT Cluster, dan Kementerian Transformasi Digital Ukraina juga akan menjadi tuan rumah bagi beberapa acara BCSP.

Binance Charity menyatakan kemitraan dengan sejumlah departemen yang berbasis di Ukraina bertujuan untuk membantu melatih kembali warga Ukraina yang mungkin kehilangan pekerjaan akibat konflik dengan Rusia.

Sementara itu, kemitraan dengan Women In Tech bertujuan untuk melatih sekitar 3.000 perempuan di pedesaan Afrika Selatan dan Brasil guna mendukung pertumbuhan pengusaha perempuan masa depan.

"Pada 2022, Binance Charity menggalang lebih dari 3,5 juta dolar AS yang membantu pendanaan lebih dari 290.000 jam kursus pendidikan dan pelatihan Web3," tambah Helen.

