Top News, Foto Mengharukan Gempa Turki hingga Pengakuan NT Diperkosa

Jakarta, Beritasatu.com - Foto seorang ayah memegang tangan jenazah anaknya yang meninggal karena gempa Turki dan bukti pemerkosaan NT, ibu muda tersangka pencabulan belasan anak di Jambi, menjadi berita terpopuler dalam 24 jam terakhir.

Berikut adalah lima top news Beritasatu.com:

1. Gempa Turki, Ini Kisah di Balik Foto Ayah-Anak yang Bakal Tak Terlupakan

Sebelum banyak publikasi mengenai korban gempa Turki, foto seorang ayah memegang tangan putrinya yang terkubur di bawah puing-puing menyedot perhatian dunia. Foto itu muncul di halaman depan surat kabar besar di seluruh dunia dan viral di media sosial.

Karya fotografer kantor berita AFP itu mengabadikan momen yang merangkum rasa sakit yang tak terkatakan dari gempa Turki, yakni seorang ayah, Mesut Hancer, memegang tangan putrinya yang sebagian besar tubuhnya dihancurkan oleh beton.

2. Pengacara Punya Bukti Ibu Muda di Jambi Diperkosa 8 Bocah Korban Pencabulan

Jalendra, kuasa hukum Yunita Sari Anggraini alias NT, tersangka kasus pencabulan 17 anak di Jambi mengaku memiliki bukti-bukti terkait dugaan pemerkosaan oleh delapan anak terhadap kliennya.

Jalendra menjelaskan, dari keterangan yang dikumpulkan disebutkan, kliennya mendapatkan perlakuan tidak sewajarnya dari anak-anak tersebut.

3. Japto Soerjosoemarno Maju Jadi Calon Ketua Umum PGI

Pengusaha dan juga Ketua umum organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (Ketum PP), KPH Japto S Soerjosoemarno akhirnya resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Persatuan Golf Indonesia (PGI) di kantor pusat Pengurus Besar PGI di Kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan Rabu (8/2/2023) lalu.

Penyerahan berkas kepada tim penyaringan dan penjaringan bakal calon ketum PGI itu disaksikan langsung oleh Ketum PGI saat ini, Murdaya Poo

4. Harga Emas Naik, Pasar Cermati Data Inflasi AS Minggu Depan

Harga emas menguat pada Jumat (10/2/2023) di tengah reaksi pasar menunggu data inflasi AS minggu depan yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter Federal Reserve, The Fed.

Harga emas di pasar spot naik 0,2% menjadi US$ 1.864,10 per ons dan harga emas berjangka AS pengiriman Februari ditutup melemah 0,2% pada US$ 1.874,50 per ons.

5. Pria Tewas Bersimbah Darah di Raffles Hills, Diduga Buntut Kasus Utang

Seorang Pria tewas bersimbah darah ditemukan di jalanan, di kawasan Perumahan elite Raffles Hills, Tapos, Depok, pada Sabtu (11/2/23) Siang. Dari informasi warga sekitar, peristiwa ini diduga merupakan buntut dari kasus utang piutang.

Warga Perumahan Raffles hills, Tapos, Depok dihebohkan dengan temuan seorang pria tewas berjaket biru hitam mengenakan celana pendek serta bersimbah darah darah di jalan.

